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ضبط كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على العملاء بالمنيا

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ضبط كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على العملاء بالمنيا ضبط كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على العملاء بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا خلال حملة مكبرة شنتها المديرية اليوم من ضبط كل من، علاء. س. ك 37 سنة عاطل، وبحوزته عدد 123 قرصا لعقار التامول المخدر، أحمد. ح. ع 19 سنة فلاح وبحوزته 190 قرصا لعقار الترامادول المخدر، رمضان. ب. م 38 سنة عاطل وبحوزته 49 قرصا لعقار التامول المخدر، زينب. د. ع 30 سنة ربة منزل وبحوزتها 17 قرصا لعقار التامول المخدر، جمعة. م. س 32 سنة فلاح، عمرو. م. ع 40 سنة فلاح، وبحوزتهما 51 قرصا لعقار التامول المخدر، بقصد الاتجار.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة خرطوش، غير مرخصة عبارة عن (2 فرد محلى الصنع – 1 طلقة خرطوش) بحوزة متهمين بالمنيا.

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