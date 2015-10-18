أساقفة يحثون كاميرون على قبول عدد أكبر من اللاجئين السوريين

بعثت مجموعة مؤلفة من 84 من أساقفة كنيسة انجلترا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لحثه على زيادة عدد اللاجئين السوريين الذين ستقبلهم البلاد بحلول 2020 إلى ما لايقل عن 50 ألف شخص.

وتعهدت الحكومة بقبول 20 ألف لاجىء سورى خلال السنوات الخمس المقبلة تحت ضغط من الرأى العام لتعزيز رد بريطانيا على أزمة المهاجرين على حدود أوروبا.

وقال الأساقفة"مثل هذا العدد سيجعلنا نتماشى مع الالتزامات المماثلة التى أعلنتها دول أخرى،وستكون استجابة ذات معنى وجوهرية لحجم المعاناة الإنسانية التى نراها يوميا".