رئيس مجلس الأمة الكويتى يدعو لطرد إسرائيل من الاتحاد البرلمانى الدولى

دعا رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، أمس السبت أعضاء البرلمانات العربية إلى التفكير جدياً، وبشكل عملى، إلى إنجاح تحرك عربى لطرد اسرائيل من عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الغانم قال، خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى، انه "لا يشرفنا كعرب، ولا تشرفنا حتى العضوية فى الاتحاد البرلمانى الدولى، ان لم ننجح فى تحقيق عمل يكون له صداه، ولا يوجد عمل بالنسبة لنا، كبرلمانيين وكأعضاء فى الاتحاد البرلمانى الدولى، غير محاولة طرد الكيان الصهيونى من الاتحاد البرلمانى الدولى".

وبحث الاتحاد خلال الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطينى والخطوات العملية لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية ولغطرسة قوى الاحتلال ازاء الشعب الفلسطينى الأعزل والعمل لوضع المجتمع الدولى وخاصة فى دوائره البرلمانية أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية.

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