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للحوامل.. تعرفى على أهم علامات وأعراض الحمل خارج الرحم

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للحوامل.. تعرفى على أهم علامات وأعراض الحمل خارج الرحم للحوامل.. تعرفى على أهم علامات وأعراض الحمل خارج الرحم
تتعرض بعض النساء الحوامل لحدوث حمل خارج الرحم نتيجة أسباب وعوامل مختلفة وهو ما يمثل أحد عوامل الخطر التى تتعرض لها النساء خلال فترة الحمل، ويستوجب أن تكون الحامل على دراية كافية بأهم أعراضه لتفادى مخاطره.

الحمل خارج الرحم


>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى النساء والتوليد والمناظير، إن تعرض الحامل لحدوث الحمل خارج الرحم هو عبارة عن وجود بويضة الجنين بإحدى الأنابيب الموصلة لقناتى فالوب وليس بالرحم المكان الطبيعى للحمل.

أهم أعراض حدوث الحمل خارج الرحم


>ويستكمل د. محمد قائلا "هناك أعراض تظهر على النساء الحوامل يطلق عليها الأعراض الثلاثية المتلازمة، وتكون مؤشرا لتعرض الحامل للحمل خارج الرحم وهى عبارة عن وجود الأعراض التالية:
>1)تبدأ بانقطاع الدورة الشهرية.
>2)ألم على جانبى الحوض تختلف شدته مع الوقت.
>2) نزيف مهبلى.

تشخيص الحمل خارج الرحم


>ويعتمد تشخيص الحمل خارج الرحم على إجراء السونار على الرحم يظهره فارغا ويظهر الحمل بالأنابيب، وإجراء اختبار حمل رقمى نظرا لأن الحمل الطبيعى داخل الرحم يتضاعف الرقم كل 48 ساعة ففى حالة إذا كان الرقم أكثر أو أقل فإنه يشكك فى حدوث الحمل خارج الرحم.

لذلك ينصح د. محمد قائلا "يجب على النساء الاهتمام بالمتابعة الدورية أثناء حملها خاصة فترة الثلاث أشهر الأولى من الحمل لتجنب تعرض حملها لمخاطر صحية تؤثر على حملها".

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