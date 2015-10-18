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احترس.. لخبطة الأكل تصيبك بحب الشباب

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احترس.. لخبطة الأكل تصيبك بحب الشباب احترس.. لخبطة الأكل تصيبك بحب الشباب
"حب الشباب" مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الشباب والبنات، وتتسبب لهم فى الكثير من القلق والإحراج بسبب الآثار التى تتركها على البشرة ومنظرها السيئ. يجيب عن هذا السؤال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أنه من المتعارف عليه أن حب الشباب يظهر فى سن البلوغ، ولكن يصيب بعض الأشخاص فى سن الثلاثينيات والأربعينات.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الإصابة بحب الشباب لا يرتبط بعمر محدد، ولكن عنصر الإصابة الأساسى هو الحالة النفسية والعاطفة وتتأثر بالقلق والتوتر، وهذا يدل أن الحالة النفسية لها دور كبير فى الإصابة بحب الشباب.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن تناول الأطعمة ذات المرتفعة تتسبب فى ظهور حب الشباب بشكل كبير، كالأشخاص المسرفين فى تناول الشوكولاتة، واللب والأطعمة السريعة، ولذلك يجب توخى الحذر من الإسراف فى مثل هذه الأطعمة.

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مصر 365

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