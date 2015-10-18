رئيس مدينة رأس البر: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، لـ"اليوم السابع" إن المدينة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وأنهت الوحدة المحلية أعمال تطهير بالوعات الأمطار.

وأوضح عزيز فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المحلية رممت وزيّنت بعض الميادين، وتم رفع أبراج الإنقاذ وتخزينها للعام القادم وتأمين مرافق الشاطئ.

وكثفت الوحدة المحلية برأس البر حملات النظافة بالشوارع والميادين، وعلى الشواطئ، وبالمدارس، ونقل القمامة المتجمعة والتى بلغت هذا الأسبوع 64 طنا إلى مصنع أبو جريدة، بما يسمح بتحقيق الارتقاء البيئى، والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.