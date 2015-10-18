أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة رأس البر: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

Google+ Print
رئيس مدينة رأس البر: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء رئيس مدينة رأس البر: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء
قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، لـ"اليوم السابع" إن المدينة أنهت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وأنهت الوحدة المحلية أعمال تطهير بالوعات الأمطار.

وأوضح عزيز فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المحلية رممت وزيّنت بعض الميادين، وتم رفع أبراج الإنقاذ وتخزينها للعام القادم وتأمين مرافق الشاطئ.

وكثفت الوحدة المحلية برأس البر حملات النظافة بالشوارع والميادين، وعلى الشواطئ، وبالمدارس، ونقل القمامة المتجمعة والتى بلغت هذا الأسبوع 64 طنا إلى مصنع أبو جريدة، بما يسمح بتحقيق الارتقاء البيئى، والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365