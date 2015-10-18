حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" تبدأ طرق الأبواب بالدقهلية

بدأت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" التى أطلقها مجموعة من شباب محافظة الدقهلية، حملة طرق الأبواب، فى بنى عبيد، وميت فارس، وديمشلت، لإقناع المواطنين بالمشاركة وحثهم على حسن الاختيار.

محمد عبد الغنى شادى، المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة والمنسق العام للحملة، قال إن الحملة لم تكتفِ فقط بطرق الأبواب وحث المواطنين على النزول للتصويت فى الانتخابات، بل وزّعت منشورات، و"بوسترات" توضيحية على المواطنين، تحمل شعار "انزل وشارك فى الانتخابات وابنى بلدك" فى عدد من شوارع وأحياء بنى عبيد، وميت فارس، وديمشلت.

وأضاف شادى فى تصريحاتٍ له، أن الحملة توزع منشورات تتضمن المواصفات التى يجب أن يتحلى بها المرشح لعضوية مجلس النواب لكى يختاره المواطنون ممثلا لهم، بعيدا عن المال السياسى والعصبية، مؤكّدًا أن الحملة لا تدعم أى مرشح نهائيا، ولكنها حملة توعوية فقط.



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