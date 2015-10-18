أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" تبدأ طرق الأبواب بالدقهلية

Google+ Print
بدأت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" التى أطلقها مجموعة من شباب محافظة الدقهلية، حملة طرق الأبواب، فى بنى عبيد، وميت فارس، وديمشلت، لإقناع المواطنين بالمشاركة وحثهم على حسن الاختيار.

محمد عبد الغنى شادى، المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة والمنسق العام للحملة، قال إن الحملة لم تكتفِ فقط بطرق الأبواب وحث المواطنين على النزول للتصويت فى الانتخابات، بل وزّعت منشورات، و"بوسترات" توضيحية على المواطنين، تحمل شعار "انزل وشارك فى الانتخابات وابنى بلدك" فى عدد من شوارع وأحياء بنى عبيد، وميت فارس، وديمشلت.

وأضاف شادى فى تصريحاتٍ له، أن الحملة توزع منشورات تتضمن المواصفات التى يجب أن يتحلى بها المرشح لعضوية مجلس النواب لكى يختاره المواطنون ممثلا لهم، بعيدا عن المال السياسى والعصبية، مؤكّدًا أن الحملة لا تدعم أى مرشح نهائيا، ولكنها حملة توعوية فقط.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365