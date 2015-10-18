شاب يقتل والدته ذبحاً وقطع جثتها والقاها في البدروم ، والسبب عجيب كشفته النيابة

حادثة قتل جديدة ورهيبة حدثت في عيد الأضحى ، وهي قتل شاب والدته ويلقى جثتها في البدروم .

قام المستشار “محمد سلامة” رئيس نيابة السلام بحبس شاب على ذمة التحقيقات 4 أيام ، متهم بقتل والدته.

وعند أنتقال النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة الجريمة ، فوجئت بآثار من الدماء على ملابس الشاب المتهم ، فقد تم رفع هذه الدماء وارسالها للمعمل الجنائي لفحصها ، وجاءت النتيجة أنها من دماء القتيلة ، كما أمرت النيابة بدفن الجثة بعد ما تم معاينتها جنائياً.

وأفادت نيابة السلام المستشار “محمد سلامة ” ، أن الشاب المتهم بقتل والدته أنه مريض نفسياً ، وعند مواجهة الشاب بجريمته أعترف بقتل أمه ، بسبب أنه طلب من والدته أن يشتري ملابس العيد له ، فقامت الأم برفض طلبه لشراء الملابس ، مما أدى بينهما مشادة كلامية بصوت عالً ، وقد انتهت المشادة الكلامية بأن الشاب أحضر سكينا من المطبخ ، وقام بنحر رقبة والدته وتم تقطيع جسمها إلى أجزاء ، ثم قام بإخفاء جثتها في “بادروم” منزلها.

وقالت النيابة ، أن عند أخذ أقوال الشاب المتهم ، قال أمام النيابة أن هناك شخص غريب دخل عن طريق شباك المنزل ، وقام بقتل والدته بذبحها ثم هرب سريعاً ، ولكن النيابة لم تصدق أقواله وكذبته أيضاً ، بسبب وجود آثار الدماء على ملابسه.

كما أكد قسم شرطة السلام ، أنه تلقى من جيران القتيلة بلاغاً ، بوجود مشاجرة بين أم وأبنها في شقة سكنية ، قسم السلام ، وعند وصول المباحث للمكان البلاغ ، وجدوا أن شابا في العشرينات قام بذبح والدته ، وقطع جثتها أجزاء .

وتم تحرير محضر بهذه الجريمة ، وأحالت الشاب المتهم إلى النيابة العامة ، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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