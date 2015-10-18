تداول فيديو لمواطن يكشف تفاصيل واقعة إطلاق أمين شرطة النار عليه ببورسعيد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لأحد المواطنين، يُدعى "محمد وجدى"، يروى فيه واقعة إطلاق أمين شرطة بمدينة بورسعيد النيران على يده، والتى نُقِل على إثرها الأخير لمستشفى بورسعيد العام "المستشفى الأميرى"، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما إثر طلب أمين الشرطة رخصة القيادة من المواطن، والذى رفض تسليمها بسبب ملابس أمين الشرطة المدنية وقيادته لسيارة ملاكى وليست سيارة شرطة، بحسب رواية المواطن.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بمتابعة أخبار مدينة بورسعيد، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوراً للمواطن بعد إصابة أصابعه نتيجة إطلاق النار عليه، دون إصابات خطيرة أخرى، بعد نقله إلى مستشفى بورسعيد العام، حيث أجريت له الإسعافات الأولية، وعمل أشعة على اليد أظهرت تهتك بعظام إصبع اليد اليسرى الأوسط، وإصابة إصبعين آخرين بذات اليد.

كما نشرت فيديو له خلال محادثة، زعمت أنه أجراها مع مدير أمن بورسعيد، روى فيها ما حدث مع أمين الشرطة، الذى تم القبض عليه، بحسب ما جاء فى منشورات الصفحة.



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