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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام لجنة انتخابية بالفيوم

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إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام لجنة انتخابية بالفيوم إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام لجنة انتخابية بالفيوم
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع، وضعها مجهولون، بجوار مدرسة قحافة الابتدائية، بمدينة الفيوم، التى تضم 4 لجان انتخابية، وفروا هاربين.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من قوات تأمين المقر الانتخابى مدرسة قحافة الابتدائية بمدينة الفيوم، والتى تضم لجانًا انتخابية من رقم 70 إلى رقم 74، بعثور قوات التأمين على جسم غريب بجوار سور المدرسة، فأبلغت الحماية المدنية، التى انتقلت قواتها وخبراء المفرقعات إلى المكان، وتبين أن الجسم الغريب عبوة ناسفة بدائية الصنع، تم إبطال مفعولها، دون إصابات .

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