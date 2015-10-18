من هي المشتركة التي صارحت باسل خياط بحبّها في "أراب كاستينغ"؟

استطاعت مشتركة "أراب كاستينغ" المصرية ندى رحمى، أن تلفت أنظار لجنة الحكم المكونة من باسل خياط وغادة عبد الرازق وقصي خولي وكارمن لبس، بعد مغازلتها لباسل قائلة:"أنا بحبك"، فصفقت لها غادة وكارمن بشدة، وما كان من باسل إلا أن قال لها:" إنتي قمر وتجنني" فردت غادة :"الحمد لله لاقينالك عريس ورجل أهو أضمنهولك برقبتي" في إشارة إلى باسل.

ومن مصر ايضاً استحوذ أكثر من مشترك على إعجاب اللجنة مثل هنا جاد ومصطفى سلامة ونجلاء يونس وحسنة سليم التي انقذتها غادة عبد الرازق بعدما رفضها ثلاثي اللجنة ،حيث طلبت منها اعادة المشهد واستطاعت بالفعل أن تغيّر وجهة نظر قصي وكارمن وباسل وحازت على قبولهم جميعاً، كما حصل السعودي وائل غازي على إشادة ايضا وتأهل للمرحلة القادمة من المسابقة، ومن سوريا تأهل أسامة دبور وأهدى الفوز لبلده ومن لبنان اقتنص مشترك يدعى فريد شوقي موافقة لجنة الحكم.

وكانت الحلقة قد انطلقت وسط شح في المواهب، وتشاءمت لجنة الحكم من إيجاد موهبة تمثيلية حتى استطاعت المتسابقة التونسية جوليا الشواشي من كسر حاجز التشاؤم، وحصلت جوليا على إشادة من رباعي اللجنة، بعد حالة من الركود التي شهدتها النصف الساعة الأولى من البرنامج وتأهل مواطنها صادق مزيد أيضا الى المرحلة القادمة من البرنامج.