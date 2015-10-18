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إميليا كلارك أكثر النساء إثارة للعام 2015

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الأحد 18-10-2015 00:43

حصلت الممثلة البريطانية Emilia Clarke على لقب أكثر النساء إثارة للعام 2015، حسب الإستفتاء الذي أجرته مجلة Esquire الأمريكية.

Clarke البالغة من العمر 28 عاماً إنتخبت المرأة ذات الجاذبية الجنسية الأكبر في العالم حالياً.

وبعد نيلها هذا اللقب، تكون Emilia قد حلت مكان الممثلة الإسبانية الشهيرة Penélope Cruz البالغة من العمر 41 عاماً، والتي حازت على اللقب العام الماضي.

يشار إلى أن Emilia Clarke إشتهرت من خلال تأديتها شخصية Sarah Connor في أحد أفلام سلسلة Terminator.

وقبل مشاركتها في مسلسل Game of Thrones، عملت Clarke في أحد مراكز الاتصالات، حسبما ذكرت في المقابلة مع مجلة Esquire.

 

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