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«السعودية للكهرباء» تعيد التيار وتعتذر للمشتركين

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«السعودية للكهرباء» تعيد التيار وتعتذر للمشتركين «السعودية للكهرباء» تعيد التيار وتعتذر للمشتركين

    اعادت الشركة للكهرباء الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بالانقطاع بعد حدوث حريق مفاجئ طال محطة توزيع للكهرباء بالقريات، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن المشتركين في القريات وطبرجل، وعملت أجهزة الحماية على عزل المعدات الكهربائية الأخرى للمحافظة عليها.

وكانت فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة للشركة قد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه في وقت وجيز، فيما باشرت فرق العمليات والصيانة والطوارئ التابعة للشركة في القريات وطبرجل أعمالها فور حدوث الانطفاء، كما تم وصول تعزيزات من مهندسين ومعدات من مناطق مجاورة؛ وبدأت عمليات الإصلاح وإعادة الخدمة تدريجيا ًحتى تم استكمال اعادة الكهرباء لجميع المشتركين المتأثرين.

وقام الرئيس التنفيذي للشركة ونواب التوليد والنقل والتوزيع، بالوقوف ميدانياً في القريات على المنظومة الكهربائية، ومحطة التوزيع التى تعرضت للحريق، وتابعوا في القريات الجهود التي تبذل لإعادة الخدمة الكهربائية لأوضاعها الطبيعية.

وقدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها وأسفها للمشتركين في القريات وطبرجل عن انقطاع الخدمة الكهربائية بسبب الحريق، وتؤكد الشركة أن الحريق محدود ولن يؤثر على إمدادات الكهرباء وموثوقيتها.

علماً ان الشركة السعودية للكهرباء تنفذ مشروع ربط القريات وطبرجل بالشبكة الرئيسية بقيمة 3,5 مليارات ريال.

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