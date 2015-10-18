في الجامبوري العالمي «جوتا» و«جوتي»

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح أمس مشاركتها في الجامبوري ال58 على الهواء (جوتا) والجامبوري ال19 على الإنترنت (جوتي)، وتتواصل كشافة المملكة مع كشافة العالم من خلال محطات الراديو أو باستخدام دردشة الإنترنت، ونقلوا خلال الساعات الأولى من المشاركة تجربة الكشافة السعودية في يوم الأرض، وفي المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تقيمه الجمعية كل عام، تفعيلاً لشعار الجامبوري "المسؤولية البيئية على الأرض"، كما شاركوا كشافة الإمارات في ندوة "الأرض لنا" التي شاركت فيها أكثر من عشر دول، تناولت المشكلات التي تواجه كوكب الأرض، ودور أعضاء الحركة الكشفية في مواجهة الأخطار التي تهدد الأرض، وقد بلغت عدد المحادثات للكشافة السعودية في الخمس ساعات الأولى أكثر من 500 محادثة تركز أغلبها في المركز الرئيس بمبنى الجمعية بالرياض الذي تواجدت به من الساعات الأولى فرق كشفية من نادي الجمعية، ومن لجنة التنمية الاجتماعية في عرقة.

وأكد د. عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة أهمية هذه المناسبة خاصة أنه اختير لها هذا العام موضوع يتسق وعلامة الكشفية العالمية "من أجل عالم أفضل" وتحقيقاً لدعوة مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول الذي قال "أترك العالم أفضل مما كنت قد وجدته".

وأوضح أن اليوم الأحد تركز المحطات السعودية المنتشرة بالمملكة في مختلف القطاعات الكشفية على نقل احتفالات المملكة باليوم الوطني ال85، وأبرز الفعاليات التي أقيمت ضمن المشروع الكشفي "أنا الوطن".