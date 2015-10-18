تدشين 13 عيادة أسنان بالأحساء ووحدة للرنين المغناطيسي

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء د. محمد العبدالعالي وحدة طب الأسنان والمكونة من 13 عيادة، كما افتتح عمل وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك فيصل العام بحضور المساعد للشؤون الإدارية والمالية عبدالحميد العمير والمساعد للشؤون الهندسية م. إبراهيم السويعي ومدير المستشفى عادل الحازمي.

ويأتي تدشين العمل في وحدتي الأسنان والرنين المغناطيسي وتجهيزهما بأحدث المواصفات بجانب تدعيمها الكامل بما يلزم من كوادر طبية وفنية، لتسجل إضافة في خدمات المستشفى ولتسهم مع مستشفيات المحافظة في تقديم أفضل الخدمات الصحية، وقد استمع د. العبدالعالي في زيارته لشرح تفصيلي عن هذه الخدمات من مشرفي هذه التخصصات بالمحافظة، واطمأن على جاهزية المواقع وسلامة التشغيل، وخطة استقبال الحالات وتكامل الخدمات المساندة.

وفي ختام الزيارة، رعى د. العبدالعالي فعاليات اليوم الصيدلي السعودي 2015م بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقام ضمن أنشطة المستشفى بهذه المناسبة، وتتضمن تعريف بالصيدلة وتجول في أركانها التي شملت دور الصيدلي بالمجتمع، وعلاقة الطبيب بالصيدلي، ومهام الصيدلي، ودراسة الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية.

هذا وعبر مدير الشؤون الصحية بالأحساء عن سعادته بتدشين هذه الخدمات، تحقيقاً للأهداف المرسومة في خطة فريق العمل، وأشاد بجهود كل الزملاء الذين ساهموا في تحقيق هذه المكتسبات، سواءً في الشؤون المالية والإدارية أو الخدمات العلاجية والإدارات ومشرفي التخصصات فيها.