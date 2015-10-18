تدريب ١٣٥ موظفة على الإنعاش القلبي الرئوي بجامعة أم القرى

مكة المكرمة - نوف الغامدي

أقامت كلية التمريض بجامعة أم القرى أول دورة تدريبية في الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي ل 15 متدربة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعدته الكلية بالتعاون مع المركز الطبي الجامعي لتدريب 135 متدربة من منسوبات الجامعة، والذي دشنه مدير الجامعة د. بكري بن معتوق عساس بمبنى الكلية بشطر الطالبات. وبدأت الدورة بعرض نبذة عن رسالة ورؤية وقيم كلية التمريض، بعدها تعرفت المتدربات على أهداف الدورة ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية في العمل والمنزل، كما تعرفوا على الإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق، ثم الإسعافات الأولية لحالات الإغماء، كذلك اطلعوا على كيفية التعامل مع الجروح والنزيف واسعاف الحالات المصابة، بالإضافة إلى التعامل مع إصابات الحروق والدرجات المختلفة للحروق، وكيفية حساب النسبة المئوية للمساحة المصابة من الجسم بالحروق والمضاعفات الناتجة من ذلك. وتميزت الدورة بالتدريب العملي المكثف، إذ تم تدريب المتدربات عملياً على كيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وعلى كيفية عمل أربطة الرأس والقدمين والذراع وتنظيف الجروح، وإسعاف المصاب بالاختناق سواء للشخص البالغ أو الطفل أو الرضيع والأم الحامل، وطرق تقديم الإسعافات الأولية لكل درجة من درجات الحروق، وفي نهاية الدورة منح لكل متدربة ملف يحتوي على برنامج الدورة التدريبية، وبعض المطويات المُعدة من قبل كلية التمريض والمركز الطبي الجامعي، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تشتمل على المحتوى العلمي.

من جهته، أكد عميد كلية التمريض د. أيمن جوهرجي بأن هذه الدورة هي المجانية الأولى التي تقيمها الكلية في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، تحت شعار (مسعفة في كل مبنى)، وتحقيقاً لرؤية الكلية وهي الريادة محلياً والتميز إقليمياً في مجالات تعليم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحقيقاً لهدف الكلية الإستراتيجي الثالث وهو إنشاء منظومة متكاملة لخدمة الجامعة والمجتمع، وكل ذلك بتوجيه ومتابعة دائمة وتشجيع مستمر من مدير الجامعة د. بكري بن معتوق عساس.