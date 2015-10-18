نقيب التمريض: افتتاح معهد بورسعيد خلال شهر و3 مدارس بأسوان لسد العجز

قالت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، ونقيب التمريض، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أصدر تعليمات لسد العجز الذى تعانى منه المستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم فتح معهد بورسعيد للتمريض الجديد خلال شهر من الآن، لاستيعاب 200 ممرض كدفعة أولى.

وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم زيادة فصل بمستفشى المطرية لاستيعاب 30 ممرض، والسويس للتأمين الصحى، بجانب افتتاح 3 مدارس جديدة فى أسوان، مشيرة إلى أن وزير الصحة يضع ضمن أولوياته تحسين خدمة التمريض، والذى بدوره يؤكد أهمية التمريض واعتباره العمود الفقرى للمنظومة الصحية.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك المدارس ستبدأ فى استقبال الطلاب بدءا من العام الدراسى الجارى، من خلال الاستعانة بقوائم الانتظار بالجامعات.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، قد وجه رئيس الإدارة المركزية للتمريض بدخول دفعة تمريض استثنائية لمدرسة التمريض بمستشفى المطرية التعليمى، وذلك للاستفادة منهم للعمل داخل المستشفى.

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