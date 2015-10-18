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"الإسكان" تنظم مؤتمرا لعرض مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين

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"الإسكان" تنظم مؤتمرا لعرض مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين "الإسكان" تنظم مؤتمرا لعرض مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين
تنظم وزارة الإسكان، مؤتمرا خلال ثلاثة أسابيع، للإعلان عن مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد كبير من شركات المقاولات والمستثمرين والمطورين العقارين، لمناقشة هذه المشروعات وكيفية المشاركة فيها والآلية المتبعة فى ذلك.

وأكدت مصادر، لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيعقد فى العين السخنة بحضور عدد كبير من رجال الاعمال ووزيرا الاسكان والاستثمار وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اكد أن مجلس الوزراء وافق على دفع هيئة المجتمعات العمرانية سداد تكلفة مشروعات المرافق الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الوزارة أعدت المخطط العام والتفاصيلى للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم آخر الشهر طرح المشروعات التى ستتواجد بالعاصمة الجديدة ومدينة العلميين على المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى المشروع.


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