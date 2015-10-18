زوجة ترد على دعوى نشوزها: "معدوم الشخصية ووالدته بتضربه وبتاخد فلوسنا"

وقال الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 876 لسنة 2015: "عشت معها 4 سنوات كانت مشكلتنا الوحيدة هى بر والدتى فزوجتى ترى أن الرجل من يهين ويسب ويرفع صوته على والدته وتركت خلالها البيت أكثر من 9 مرات طلبت فيهم الطلاق".
وأضاف الزوج: "تعدت على والدتى وعندما وقفت لها اتهمتنى أمام الجميع أننى لست برجل ومقصر معها فى حقوقها الشرعية بخلاف الواقع وفضحتنى".
من جانبها قالت الزوجة ردا على الدعوى: "عشت أربع سنوات نكد ومعاناة وتحكم من قبل والدته عندما أبديت اعتراضى حكمت على نجلها أن أترك المنزل وعندما عدت أجبرونى على أخذ راتبى وأن تعطينى هى المصروف".
وأضافت الزوجة: "زوج والدته بتضربه أحترمه إزاى.. للأسف حياتى واختيارى كان خطأ منذ البداية".
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