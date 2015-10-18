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زوجة ترد على دعوى نشوزها: "معدوم الشخصية ووالدته بتضربه وبتاخد فلوسنا"

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زوجة ترد على دعوى نشوزها: "معدوم الشخصية ووالدته بتضربه وبتاخد فلوسنا" زوجة ترد على دعوى نشوزها: "معدوم الشخصية ووالدته بتضربه وبتاخد فلوسنا"
أقام الزوج "وجدى.و" دعوى نشوز ضد زوجته "أميرة.ش" أمام محكمة الأسرة بـ"إمبابة"، وادعى فيها خروجها عن طاعته ورفضها العيش معه إلا إذا طرد والدته– على حد قوله– أثناء نظر الدعوى.

وقال الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 876 لسنة 2015: "عشت معها 4 سنوات كانت مشكلتنا الوحيدة هى بر والدتى فزوجتى ترى أن الرجل من يهين ويسب ويرفع صوته على والدته وتركت خلالها البيت أكثر من 9 مرات طلبت فيهم الطلاق".

وأضاف الزوج: "تعدت على والدتى وعندما وقفت لها اتهمتنى أمام الجميع أننى لست برجل ومقصر معها فى حقوقها الشرعية بخلاف الواقع وفضحتنى".

من جانبها قالت الزوجة ردا على الدعوى: "عشت أربع سنوات نكد ومعاناة وتحكم من قبل والدته عندما أبديت اعتراضى حكمت على نجلها أن أترك المنزل وعندما عدت أجبرونى على أخذ راتبى وأن تعطينى هى المصروف".

وأضافت الزوجة: "زوج والدته بتضربه أحترمه إزاى.. للأسف حياتى واختيارى كان خطأ منذ البداية".

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