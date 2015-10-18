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إحالة طلاب واقعة "المواد المخدرة والخمور" بجامعة حلوان إلى الشرطة

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إحالة طلاب واقعة "المواد المخدرة والخمور" بجامعة حلوان إلى الشرطة إحالة طلاب واقعة "المواد المخدرة والخمور" بجامعة حلوان إلى الشرطة
قال الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إن الطلاب الذين تم ضبطهم بمواد مخدرة وزجاجات خمر منذ بدء العام الدراسى، تم تحويلهم جميعا لقسم شرطة حلوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهم، مؤكدا أنه لا يوجد أى تهاون مع مخالفى القانون.

وشدد الدكتور ياسر صقر، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، على أن من يتم ضبطه بمواد مخدرة أو خمور سيتم تحرير محضر، وتسليمه لقسم الشرطة، محذرا من يقفز من أعلى السور، من طلاب الجامعة، باتخاذ إجراءات قانونية ضده قد تصل إلى الفصل، أما إذا من خارج الجامعة فسيتم تسليمه لقسم الشرطة.

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