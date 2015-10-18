وزير التنمية المحلية: لن نتستر على محافظ يثبُت تورطه فى قضايا فساد

دعا الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كافة الأطراف التى تملك مستندات تدين محافظ المنوفية السابق أحمد شيرين ، فى تهم فساد وتزوير، إلى تقديمها للنائب العام من أجل التحقيق فيها واتخاذ إجراءات سريعة وإظهار الحقيقة للرأى العام.

وشدد "زكى بدر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الأبراشى، على فضائية "دريم"، على معاقبة أى محافظ ثبت تورطه فى قضايا فساد أو أجرم أو ارتكب خطأ، ولن يترك الأمر بدون حساب ولن يتستر عليه إطلاقاً.

وفى سياق الانتخابات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية لاستقبال الناخبين صباح اليوم الأحد، للتصويت على مرشحيهم، وكذلك وضع جميع القضاة المشرفين على العملية فى أماكنهم، لافتًا إلى أن تحركات القوات المسلحة والشرطة فى كل مكان لحماية اللجان والناخبين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، أن هناك غرفة عمليات تتابع العملية الانتخابية لحل أى مشكلات قد تواجه الانتخابات والناخبين فى أول يوم من المرحلة الأولى صباح الأحد.

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