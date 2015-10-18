سيدة لـ"رفعت قمصان": حاولت الاستعلام عن لجنتى الانتخابية ففوجئت بـ"وفاتى"

فاجأت إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية تدعى "سعاد"، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، بعدما عرضت شكواها على الهواء ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، الخاصة بالتصويت فى العملية الانتخابية.

وقالت "سعاد"، عبر البرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنها حاولت أن تستعلم عن لجنتها الانتخابية التى ستصوت فيها بالمحافظة، وفوجئت بعد إدخال الرقم القومى الخاص بها برسالة: "هذا الرقم لا يحق له التصويت لوفاة صاحبه".

وأضافت: "وأنا موجودة"، مشيرة إلى أنها حاولت مرة أخرى الدخول على صفحة اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة لجنتها الانتخابية لكن الأمر كما عليه.

من جانبه، أرجح اللواء رفعت قمصان، السبب فى هذا الخطأ إلى وجود تشابه فى اسم السيدة مع أخرى متوفاة.

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