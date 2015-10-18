نظر دعوى طلاب الثانوية العامة ضد قرار درجات السلوك والحضور.. 26 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الاثنين 26 أكتوبر الجارى لنظر الدعوى المستعجلة التى أقامها العديد من الطلاب بمدارس الثانوية العامة محافظة البحيرة، ضد وزير التربية والتعليم، طالبين وقف قراره رقم 323 لسنة 2015 الصادر بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لجميع طلاب الثانوية العامة.

قال الطلاب فى دعواهم، إن القرار فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب لأن الوزارة بدلا من أن تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية ضد المعلمين المقصرين بأداء رسالتهم بالمدارس إذ بها تأتى على الطرف الضعيف وهو الطالب.

وأضاف الطلاب، أن قرار الوزير فيه إجبار على الحضور فى مدارس لا يقوم المدرسون فيها بواجبهم الأمثل للتدريس ثم يجبرهم الأساتذة على اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية، وهم فى حيرة بين الطرفين الوزير من ناحية والمعلم من ناحية أخرى، موضحين أن هذا القرار سوف يزيد من حدة الدروس الخصوصية وسيكون مدعاة للمحاباة للطلاب الأغنياء على حساب زملائهم الفقراء.

واختتم الطلاب، دعواهم، بأنهم ينتظرون من زملائهم على مستوى الجمهورية الانضمام إليهم للمطالبة بإلغاء هذا القرار الذى يضر بمستقبلهم على حد قولهم.

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