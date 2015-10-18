صالح الحمادي.. جمركي التقنيات الذكية

كرس حياته في العمل الجمركي، ساعياً للمساهمة بفعالية مع زملائه موظفي جمارك دبي، في إيجاد بيئة نظيفة خالية من أي مواد مشبوهة أو ضارة بالإنسان.

هو أحد المفتشين الجمركيين المميزين الذين أنجبتهم جمارك دبي «أم الدوائر» وتفخر بهم في المحافل الجمركية.. المبدع صالح محمد الحمادي الذي يشغل مدير قسم غرفة التحكم بالإنابة في جمارك دبي، والذي يُعد أحد الكوادر الوطنية الذين تم استقطابهم للعمل في جمارك دبي منذ سنواتٍ عدة، يعتبر من أوائل المفتشين الجمركيين الذين برعوا في المساهمة مع فرق العمل المختلفة لتشغيل أنظمة العمل الجمركية والخارجية وذلك لخبرته الطويلة في هذا المجال وحرصه على تنمية الذات ونقل المعرفة لأقرانه في العمل دون ضجر أو ملل.

تدريب وإنجاز

استهل المبدع صالح الحمادي رحلته المهنية في جمارك دبي كمفتش بسيط، فبدأ بتطوير ذاته من خلال برامج التدريب والتطوير المهني والمحاضرات التخصصية سواء في مجال الجمارك أو في العمل الإداري، كثقافة ومعرفة إضافية له.

كذلك التعلم ممن سبقه في العمل الجمركي من كبار السن والمسؤولين دون استحياء من طلب العلم، ولم يكتف بذلك بل حرص على نقل ما تعلمه من علم إلى زملائه في العمل الجمركي إيماناً منه بأنه لن يصل بالدائرة إلى أعلى المراتب دون تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

وقد جعل همه الأول العمل مع زملائه الموظفين على التصدي ومكافحة تهريب أية ممنوعات عبر المنافذ الجمركية في الإمارات ونقل تجربته في الضبطيات لإخوانه المفتشين، وقد وصل به الأمر إلى إعداد بحوث متخصصة في هذا المجال ساهمت في إثراء المعرفة لدى كادر التفتيش في جمارك دبي.

مشاريع تطويرية

للمبدع الحمادي دور في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في جمارك دبي من خلال تزويد دائرته بالعديد من الاقتراحات المميزة والتي قوبلت بالتشجيع من قبل الدائرة ورأت النور على أرض الواقع، وأصبحت في ما بعد؛ مشاريع رائدة في مجال تطبيق التقنيات الذكية.