الزفين يقف على ضبط أجهزة رادار شارع الخليج

تفقد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، في جولة ميدانية على شارع الخليج بهدف الوقوف على سرعة ضبط أجهزة الرادار في كلا الاتجاهين ومدى توافر اللوحات التي تحدد سرعة الطريق.

كما تفقد حركة السير والمرور في مداخل ومخارج سوق السمك ديرة، بهدف الوقوف على وضع الحركة المرورية أسباب الازدحام المروري حول السوق، والبحث عن أنسب الحلول العاجلة.

وجاءت تلك الجولة والزيارة الميدانية بناء على طلب من أحد المواطنين للتأكد من عمل أجهزة الرادار على شارع الخليج، وآخر ممن يرتادون سوق السمك بشكل مستمر، حيث تقدم بشكوى بخصوص المواقف المخصصة للمركبات والمواقف المخصصة للتحميل والتنزيل.

وتواصل اللواء الزفين مع مرتادي السوق للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الازدحام المروري، ومدى توافر المواقف المخصصة لهم.