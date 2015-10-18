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الحميري يتفقد مجمع الشارقة لمدارس الإمارات الوطنية

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الحميري يتفقد مجمع الشارقة لمدارس الإمارات الوطنية الحميري يتفقد مجمع الشارقة لمدارس الإمارات الوطنية

عقد مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية اجتماعه الدوري في مجمع المدارس الجديد في الشارقة برئاسة أحمد محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المدارس، بحضور عدد من أعضاء المجلس والدكتور كينيث فيدرا مدير عام المدارس وفريق عمل الإدارة المركزية، إضافة إلى مديري فروع المدارس في مدينة أبوظبي ومدينة محمد بن زايد والعين والشارقة ورأس الخيمة.

واستعرض الاجتماع الخطة السنوية لمدارس الإمارات الوطنية وتعزيز دورها في المنظومة التعليمية في الإمارات، كما اطلع أعضاء المجلس على خطط الاعتمادات الأكاديمية وما تم إنجازه في هذا الشأن.

 وناقش المجلس آلية تشكيل اللجان المحلية التي تسهم في دفع العملية التعليمية وتعمق من دور المدارس الأكاديمي والوطني وتفاعل أولياء الأمور.وقام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمديرون بجولة تفقدية شملت مرافق وأقسام مجمع الشارقة الجديد.

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