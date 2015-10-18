بالفيديو | أخيراً الصين ستنفذ أحدث أختراع لها “الأتوبيس المفرغ” لحل أزمة المرور

وأخيراً الصين سوف تنفذ اختراع الأتوبيس المفرغ في بلادها ، وسوف تحل أزمة المرور في شوارعها في أحدث اختراع جديد وابتكار فريد من نوعه .

تحاول الصين في إيجاد حل لأزمة المرور والتكدس المروري لديهم ، فقد قامت باختراع أحدث تكنولوجيا في النقل والمواصلات لديها ، والمعروف أن الصين تفكر دائما في التطور في كل شيء وأنها العقل المفكر لباقي العالم.

وفي مقولة للصينيين أنه لا يروا شيئاً مستحيلاً ، كما أنهم يريدون ايجاد حل لكل ازمه والتخلص منها ، أو العائق الذي يسبب المشكلة .

فقد تغلبوا على مشكلة الزحام بإنشاء أتوبيس جديد مفرغ من الداخل ، كما انه يحمل في داخله ما يقرب عن 1400راكب ، ويكونوا الركاب بالأعلى ويكون مفرغ من الأسفل ، كما يسير من أسفله في نفس الوقت السيارات وأنه يتخطى الزحام .

وهذه الطريقة لا يشغل الأتوبيس حيزاً كبيرا ، عند سيره في الشوارع ، فأنه يحمل الركاب مثل الأتوبيسات العادية ، وفي الوقت نفسه تسير السيارات من أسفله وكأنه نفق متحرك .

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شبكةعيونالإخبارية

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