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اليوم.. سماع الشهود بقضية محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف "الطالبية"

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اليوم.. سماع الشهود بقضية محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف "الطالبية" اليوم.. سماع الشهود بقضية محاكمة 11 متهما فى أحداث عنف "الطالبية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة 11 متهمًا اشتركوا فى التجمهر، وإحراق سيارة شرطة، بمنطقة الطالبية فى الهرم، فى القضيتين رقمى 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة.

وتأتى الجلسة المنقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود فى جلسة اليوم التى تُعَد الأولى بالدائرة الجديدة، بعد تعيين المستشار شعبان الشامى مساعدا لوزير العدل.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاشتراك فى التجمهر، والتظاهر بدون تصريح، وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.
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