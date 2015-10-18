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بيان رسمى: كوبا تنفى تقريرا عن إرسالها قوات إلى سوريا

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بيان رسمى: كوبا تنفى تقريرا عن إرسالها قوات إلى سوريا بيان رسمى: كوبا تنفى تقريرا عن إرسالها قوات إلى سوريا
نفت الكوبية يوم السبت تقريرا قال إنها أرسلت قوات إلى سوريا لمساندة الرئيس بشار الأسد.

وقال بيان للحكومة إن جيراردو بينالفير المسئول بوزارة الخارجية الكوبية"ينفى ويدحض بشكل قاطع المعلومات غير المسئولة والتى لا أساس لها من الصحة المتعلقة بالوجود المفترض لقوات كوبية فى الجمهورية العربية السورية."
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