أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف التى تهدد الاستقرار بليبيا

Google+ Print
مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف التى تهدد الاستقرار بليبيا مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف التى تهدد الاستقرار بليبيا
هدد مجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات على الأطراف التى قال إنها تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا وتعيق استكمال تنفيذ الاتفاق السياسى الذى توصل له المبعوث الأممى برناردينو ليون لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بيان لمجلس الأمن الدولى نشر هنا الليلة، إن مجلس الأمن "حث كل الأطراف الليبية على دعم الاتفاق السياسى الذى تم الإعلان عنه يوم 8 أكتوبر، والتوقيع عليه والعمل بشكل سريع على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وأضاف البيان، أن "الاتفاق يوفر فرصة حقيقية لحل أزمات ليبيا السياسية والأمنية والمؤسساتية".

وأعاد بيان مجلس الأمن التذكير بقراراته السابقة ذات الصلة بليبيا وتحديدًا القرارات 2174 و2213 و2214، ونوه بأن لجنة عقوبات ليبيا تبقى مستعدة لتضمين أولئك الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ومن يقومون بتهديد الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365