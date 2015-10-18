مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف التى تهدد الاستقرار بليبيا

هدد مجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات على الأطراف التى قال إنها تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا وتعيق استكمال تنفيذ الاتفاق السياسى الذى توصل له المبعوث الأممى برناردينو ليون لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بيان لمجلس الأمن الدولى نشر هنا الليلة، إن مجلس الأمن "حث كل الأطراف الليبية على دعم الاتفاق السياسى الذى تم الإعلان عنه يوم 8 أكتوبر، والتوقيع عليه والعمل بشكل سريع على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وأضاف البيان، أن "الاتفاق يوفر فرصة حقيقية لحل أزمات ليبيا السياسية والأمنية والمؤسساتية".

وأعاد بيان مجلس الأمن التذكير بقراراته السابقة ذات الصلة بليبيا وتحديدًا القرارات 2174 و2213 و2214، ونوه بأن لجنة عقوبات ليبيا تبقى مستعدة لتضمين أولئك الذين يهددون سلام ليبيا واستقرارها وأمنها ومن يقومون بتهديد الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسى.

>