العراق: استكمال الطوق على الرمادى خلال أيام لتبدأ عملية تحريرها من الداخل

أكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى أن الأيام القليلة القادمة سيتم خلالها استكمال الطوق الأمنى المفروض على مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار ليتم عزلها كليا لتبدأ عمليات تحريرها من الداخل.

وقال العبيدى فى تصريح صحفى عقب تفقده لمناطق عسكرية بالأنبار، إن عمليات تطهير الأنبار من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مستمرة وفق المراحل المخطط لها وتسير وفق جدول زمنى مدروس وتنسيق حركة الارتال وبإسناد جوى ومدفعى، مشيرا إلى اتمام الاستعداد القتالى للقوات لمواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.

وتفقد العبيدى خلال زيارته للأنبار أمس ناحية البغدادى التى تم تطهيرها من مسلحى داعش، ومقر اللواء السابع والمجمع السكنى فى منطقة "الجبة" وتفقد أيضا عددا من العوائل العراقية فى المناطق التى تشهد قتالا مع داعش، حيث اطلع على أوضاعهم الأمنية واحتياجاتهم الرئيسية وأوعز بتوفير الإسناد الكامل لهم وأشاد بصمودهم بوجه الإرهابيين.