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مرشح بـ"شبين الكوم": التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجى الانتخابى

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مرشح بـ"شبين الكوم": التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجى الانتخابى مرشح بـ"شبين الكوم": التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجى الانتخابى
قال صابر أبوخشبة، المرشح المستقل عن دائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا تدعم أحدًا بعينه، موضحًا أن الشعب المصرى أصبح واعيًا ولديه القدرة على اختيار النائب المناسب.

وشدد أبو خشبة، خلال مؤتمره، على ضرورة أن يضع المرشح الانتخابى برنامجًا يسهل تنفيذه، ويعمل على تحقيق مصالح أهالى دائرته الانتخابية.

وأكد أن الاهتمام بملف التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجه الانتخابى، والسعى لتحقيق المصلحة العامة لأهالى دائرته، مشددًا على أنه سيتم تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وطالب أبو خشبة أهالى دائرة قسم شبين الكوم باختيار أفضل من يمثلهم فى مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان المقبل يواجه أخطر التحديات التى تمر بها فى المرحلة الحالية، ولذلك نحتاج فى هذا الوقت إلى إنشاء قوى يعمل على أساس الاستثمارات من خلال تشريع قوانين مناسبة وملائمة لهذه الغرض.

وأضاف المرشح، أنه سوف يبذل قصارى جهده لجميع أهالى الدائرة فى حالة فوزه بمقعد الدائرة والعمل للصالح العام وليس المصالحة الشخصية.

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مصر 365

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