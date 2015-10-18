مرشح بـ"شبين الكوم": شريط السكة الحديد "كارثة" على تلاميذ العزبة الغربية

قال نضال مندور، مرشح مجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن منطقة العزبة الغربية التابعة لمدينة شبين الكوم بالرغم من الكثافة السكانية الموجودة بها، إلا أنها تعانى نقصا كبيرا فى الخدمات، حيث لا يوجد بها سوى مدرسة واحدة فقط للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويقطن "العزبة الغربية" ثلث سكان شبين الكوم.

وأضاف مندور، خلال جولته الانتخابية أمس السبت، أن وجود باقى المدارس بعد شريط السكة الحديد يجبر الطلاب على المرور فوق الشريط، مما يتسبب فى وجود نسبة وفيات عالية، مطالبا بإنشاء مدارس لإنقاذ التلاميذ من الموت تحت عجلات القطارات.

وأشار مندور، إلى أن مدخل الكوبرى العلوى لمدينة شبين الكوم، أمامه مصد لمنع مرور سيارات النقل، ويتسبب فى حصد رؤوس العشرات سنوياً ممن يركبون فوق السيارات.

كما طالب مندور، بإعادة تشغيل مصنع "غزل شبين" والذى توقف عن الإنتاج بعدما استردته الدولة من مستثمر هندى، مؤكدا أن إعادة تشغيل المصنع تضمن القضاء بشكل كبير على نسبة البطالة الموجودة فى محافظة المنوفية، مؤكداً أن للمصنع منتجاً جيدا لاقى رواجا كبيرا فى دول عديدة.



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