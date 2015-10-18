تعرف على أسماء ورموز المرشحين بدائرة مركز "الزقازيق" بمحافظة الشرقية

تعد الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الزقازيق من أكبر دوائر المحافظة وتضم "قرى مركز الزقازيق ومدينة القنايات" ومخصص لها 3 مقاعد انتخابية، وينتافس عليها 31 مرشحا، بينهم 5 نواب سابقين هم "هانبى درى أباظة ، الدكتور محمد الصالحى، لطفى شحاتة، رفعت بيومى، عزت بدوى".

وجاءت أسماء المرشحين وقفا لترتيب المرشحين طبقا لكشوف المعلنة من لجنة الانتخابات قبل ضم الطاعنين كالتالى: إيمان سالم محمد خضر"مستقل رمز الحصان" وأيمن عبد المحسن جاب الله "مستقل رمز الكف" محمد حامد جمعة البحراوى "مستقل رمز الأسد"، محمد السيد الصالحى "مستقل رمز الصقر"، رفعت محمد بيومى بدر"مستقل رمز ساعة اليد"، محمد عزت بدوى"مستقل رمز سكة الحديد"، محمد هانى درى أباظة "حزب الوفد رمز النخلة"، عبد الحميد أحمد فايد "مستقل رمز الأتوبيس"، لطفى محمد شحاتة "مستقل رمز النجفة"، عبد الخالق عبد الرحمن باشا "مستقل رمز الديك"، على أمين أحمد حبيب "مستقل رمز الفنجان"، مجدى زعبل "مستقل رمز غصن الزيتون"، عبد الحميد العرباوى "حزب حماة الوطن رمز الجرار الزراعى"، أشرف سلم الشوبكى "حزب الحركة الوطنية المصرية رمز شبكة الكهرباء"، جمال محمد الشرقاوى "مستقل رمز فيل"، سيد سعد نحلة "حزب المصريين الأحرار رمز طائرة"، السيد موسى إبراهيم "مستقل رمز التمساح"، حمدى إبراهيم عبد الغفار "حزب النور رمز الفانوس"، إبراهيم على محمد أبوسعدة "مستقل رمز التلفزيون"، عبد السمع غينم "مستقل دراجة نارية"، علاء عزت سعود "مستقل رمز المروحة"، عصام محمد ميدان "مستقل رمز ثمرة المانجو"، محمد تفريح سليمان " حزب الثورة المصرية رمز الجرس"، محمد عبد الله باهى" مستقل رمز القبعة"، مجدى عبد العزيز نجيدة "مستقل رمز منبة"، السيد محمود عبد القادر الفضولى "مستقل رمز شوكة"، سعدون أبوطاقية "مستقل رمز ثمرة الموز"، عبد الوهاب عزب "مستقل رمز عقرب"، هانى التهامى "مستقل رمز طائرة هليكوبتر"، مجدى عبد العاطى "مستقل رمز الفراشة"، محمد العزونى "مستقل رمز بندقية الصيد".