بالفيديو - المدفع يواصل الضرب .. نيران أرسنال تلتهم واتفورد

التهمت نيران أرسنال أصحاب الأرض واتفورد لتحقق الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بالدوري وبثلاثية جديدة.

أرسنال حل ضيفا على واتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. والهدف عدم السقوط في جولة حقق فيها كل الكبار الانتصارات.

ثلاثية أرسنال جاءت بالكامل في الشوط الثاني. أليكسيس الرائع سانشيز يفتتح الأهداف في الدقيقة 62.

ثم البديل أوليفير جيرو من أول لمسة له يعزز تقدم أرسنال بهدف يقف الجميع ليصفق لميسوت أوزيل الذي تألق في صناعة الهدف.

وبعد أقل من 10 دقائق من هدف جيرو سجل آرون رامسي الهدف الثالث. هدف ضربة قاضية أنهى الأمور تماما لصالح الأرسنال.

هدف رامسي هو الأول له منذ أكثر من 6 أشهر مع أرسنال. لعنة تم كسرها أخيرا والسبب واتفورد.

وحقق آرسين فينجر الفوز الـ36 له خارج أرضه ضد فرق صاعدة حديثا للدوري الإنجليزي. رقم قياسي جديد ليتساوى مع السير أليكس فيرجسون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 19 في وصافة الدوري الإنجليزي خلف المتصدر مانشستر سيتي وبالتساوي مع مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة العاشرة في المركز الـ14.

شاهد - أهداف المباراة