مؤتمر بينتيث - لماذا استبدل بيل والأخطاء التي لن يلمح للمنافسين عنها

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني رفائيل بينتيث اليوم إن الفوز على ليفانتي اليوم بالجولة الثامنة في الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة يعكس "ماهية فريقه".

وقال المدرب عقب المباراة "نحن فريق هجومي، اذا ما حللنا كل شيء، كان هناك سبعة لاعبين ناشئين على الدكة، الثلاثية تعكس ماهية فريقنا، نحن فريق هجومي قادر على التسجيل، هذا بخلاف استمرار نظافة شباكنا بفضل عمل الجميع وتصديات كيلور".

وصرح بينتيث "الفوز بثلاثية نظيفة شيء إيجابي للغاية بالنسبة لي، هذا المستوى يصعب الحفاظ عليه في ظل عودة اللاعبين من منتخباتهم وفي ظل وجود سبع غيابات، مشاركة لوكاس فاسكيز وخيسي منحتنا المزيد من السرعة والاتزان، هذا بخلاف أن المباراة شهدت المشاركة الأولى لماركوس يورينتي، كل هذه أمور ايجابية، ولكن لا يزال يوجد هامش للتحسن".

وتابع المدير الفني "نحن فريق يسجل كثيرا ويستقبل أهداف قليلة، نحن نسير على الطريق الصحيح، توجد بعض النقاط التي يمكن تحسينها هجوميا ودفاعيا، ولكني لن أعطي تلميحا للمنافسين بخصوصها".

وأضاف بينتيث "خيسي اقترب كثيرا مما ننتظره جميعا منه، المستوى المطلوب مرتفع للغاية وعليه أن يعمل مثلما فعل اليوم بالسعي لخلخلة دفاعات الخصم بشكل حاد ومستمر".

وبخصوص مركز الألماني توني كروس المتغير الذي يلعب في بعض الأحيان متقدما وأخرى متأخرا، أشار إلى أن الأمر تكتيكي وليس بدنيا.

وصرح بينتيث "كروس لا يعاني من الإرهاق ولكن مستوى السرعة والحدة في اللعب ليس ذلك الذي يخصه، حينما يلعب متأخرا يساعدنا في صناعة اللعب من الخلف، وحينما يتقدم يكون لديه حرية أكبر، هذا هو ما أرغب فيه، وبدأ في التعامل معه، إنه يفسر هذه الأشياء جيدا، الأمر لا يتعلق بمشكلة بدنية بل هو جانب تكتيكي لإعطاء المزيد من الاتزان في الفريق".

وبخصوص البرازيلي كاسيميرو الذي لعب أساسيا اليوم، قال "إنه يمر بلحظة جيدة، يمنحنا الاتزان ويقدر على المنافسة في الألعاب الهوائية وهو أمر جيد".

وعن تغيير الويلزي جاريث بيل بين الشوطين أشار إلى أن اللاعب ليس مصابا، حيث فضل إراحته بسبب مشاركته مع منتخب بلاده واستعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان هذا الأسبوع.