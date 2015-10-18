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بالفيديو - ميلان يواصل التعثر ويتعادل مع تورينو

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بالفيديو - ميلان يواصل التعثر ويتعادل مع تورينو بالفيديو - ميلان يواصل التعثر ويتعادل مع تورينو

(إفي): واصل ميلان نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل (1-1) مع مضيفه تورينو في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

ويحتل الروسونيري الذي خسر آخر جولتين أمام جنوى ونابولي المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 10 نقاط في حين بلغ تورينو الخامس النقطة 14.

وضع كارلوس باكا الضيوف في المقدمة بالدقيقة 64 عندما استقبل تمريرة من أندريا بيرتولاتشي الذي اخترق المنطقة من الجهة اليسرى وأرسل الكرة للمهاجم الكولومبي الذي سددها قوية داخل شباك الحارس دانييلي باديلي.

وأهدى البديل اندريا بيلوتي بعد دقيقة من نزوله لأرض الملعب تمريرة رائعة لدانيلي باسيلي على خط المنطقة ليسددها أرضية قوية على يمين الحارس دييجو لوبيز مدركا هدف التعادل لأصحاب الارض (ق 74).

ويحتل فيورنتنيا صدارة المسابقة برصيد 18 نقطة يليه روما الذي فاز بثلاثة أهداف لواحد اليوم على ضيفه إمبولي السادس عشر في الترتيب بسبع نقاط.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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