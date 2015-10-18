انتبه.. إهمال علاج الأسنان يسبب رائحة الفم الكريهة

تتنافس شركات المستحضرات الطبيبة فى محاولاتها إقناع الشخص بأن المستخضر الطبى سواء غسول أو معجون الأسنان سيخلصهم نهائيا من أى رائحة غير مستحبة بالفم، دون توعيتهم بالأسباب وراء هذه المشكلة. رائحة الفم غير مستحبة

>حول ذلك يقول دكتور وائل هندى أخصائى علاج وتجميل الإسنان، إن هناك عدة أسباب وراء وجود رائحة غير مستحبة بالفم، وأغلبها دائما يرتبط بعدم الاهتمام برعاية صحة الفم والأسنان. أسباب رائحة الفم غير المستحبة

>ويستكمل د. وائل قائلا: إصابة الأسنان بالتسوس واللثة بالالتهابات أحد أهم الأسباب وراء وجود تلك الرائحة بالفم نتيجة عدم الاهتمام بغسل الأسنان وتنظيفها. علاقة الأطعمة برائحة الفم غير المستحبة

>ويتابع د وائل قائلا "هناك بعض الممارسات الغذائية التى يكون لها تأثير على وجود رائحة غير مستحبة بالفم مثل الأطعمة والمعجنات التى تحتوى على خميرة والتى تلتصق بالفم وبالتالى تتسبب فى رائحة الفم غير مستحبة". أهم النصائح لتجنب رائحة الفم غير المستحبة

>لذلك ينصح د. وائل بضرورة زيارة طبيب المختص فى حالة معاناتهم من وجود مشاكل بالأسنان أو اللثة سواء التى تتعلق بإزالة طبقات الجير وعلاج تسوس الأسنان وكذلك الاهتمام بغسل الأسنان جيدا".

شبكةعيونالإخبارية

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