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اليوم.. نظر دعوى حجب "فيس بوك" عن مصر لتهديده الأمن القومى

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اليوم.. نظر دعوى حجب "فيس بوك" عن مصر لتهديده الأمن القومى اليوم.. نظر دعوى حجب "فيس بوك" عن مصر لتهديده الأمن القومى
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من علاء الدين محمد موسى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن جمهورية العربية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 55337 لسنة 68 ق، باتخاذ ما يلزم من حجبه وكافة تطبيقاته على المحمول لما يشكله هذا الموضوع من مخاطر داهمة على الأمن القومى المصرى والسلم الاجتماعى.


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مصر 365

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