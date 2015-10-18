بالصور.. استنفار أمنى بمحيط اللجان الانتخابية فى الجيزة

شهد محيط مقر اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، مع الساعات الأولى من صباح أول أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، حالة من الاستنفار الأمنى للتصدى لأى أعمال تخريبية، قد تستهدف عُرس الانتخابات البرلمانية.

وقامت الأجهزة الأمنية ببناء دشم من أكياس الرمل أمام مقر اللجان بالدقى وبين السرايات وأرض اللواء وإمبابة والهرم وفيصل والعمرانية والمهندسين، للتصدى لأى عمل إرهابى قد يستهدف أحد المقار الانتخابية خلال عملية التصويت، والتى تستمر على مدار يومين.

فيما انتشر جنود القوات المسلحة على مداخل ومخارج مقر اللجان الانتخابية لمنع تسلل أى عناصر تخريبية.

وفى السياق نفسه، انتشرت وحدات أمنية ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين الرئيسية بالجيزة، للتعامل مع أى عمل إرهابى والتحرى عن المشتبه بهم من المارة، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بصدادات حديدية على مداخل ومخارج ومحيط اللجان الانتخابية بالمدارس، لمنع وقوف أى سيارات بالقرب من محيط اللجان.



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