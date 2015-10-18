2 مليون و655 ألفا و282 ناخبا يشاركون فى الانتخابات البرلمانية بسوهاج

ساعات قليلة، تفصل 2 مليون و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة، لهم حق الانتخاب فى البرلمان بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، عن المشاركة فى الاستحقاق الثالث للديمقراطية وذلك داخل 12 دائرة انتخابية تضم 232 مرشحا من بينهم 157 مرشحا مستقلا و75 عن الأحزاب بإجمالى 24 حزبا بالإضافة إلى 4 قوائم انتخابية هى فى حب مصر ، ونداء مصر وتيار الاستقلال والجبهة،والصحوة.

وبلغت جملة المقار الانتخابية بالمحافظة 734 مقرا انتخابيا، وبلغت جملة عدد اللجان الانتخابية 1383 لجنة انتخابية داخل 12 دائرة انتخابية وبلغ عدد القضاة 1453 قاضيا ومستشارا على 12 دائرة انتخابية ولجنة رئيسية.

الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة سوهاج والتى تضم مركز سوهاج وقسم أول وثان سوهاج، بها 113 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت بمركز سوهاج 274 ألفا 61 ناخبا وناخبة وقسم أول 94 ألفا و846 ناخبا وناخبة وفى قسم ثان 746 ألفا و24 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 38 مرشحا من بينهم 23 مستقلا و15 عن الأحزاب .

أما فى الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، والتى تضم بداخلها حى الكوثر، بلغ عدد المقرات الانتخابية 57 مقرا انتخابيا وبلغت جملة الأصوات بالدائرة 202 ألف و809 ناخببين وعدد المرشحين بها 10 مرشحين من بينهم 7 مستقلين و3 عن الأحزاب.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، بلغت جملة المقرات الانتخابية 44 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت بالانتخابات البرلمانية 110 آلاف و568 ناخب وناخبة وعدد المرشحين 13 مرشحا من بينهم 9 مرشحين مستقلين و4 عن الأحزاب .

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بلغت جملة المقرات الانتخابية 71 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت بالعملية الانتخابية 211 ألفا و48 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين بها 18 مرشحا من بينهم 10 مستقلين و8 عن الأحزاب.

وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز جهينة غرب محافظة سوهاج بلغت جملة المقرات 43 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 138 ألفا و24 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 10مرشحين من بينهم 7 مستقلين و3 عن الأحزاب .

وفى الدائرة السادسة والتى تعد من أكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد المقرات الانتخابية والتى بلغت جملتها 128 مقرا انتخابيا، بلغت جملة من لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية 250 ألفا و24 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 36 مرشحا من بينهم 23 مستقلا و13 عن الأحزاب.

وفى الدائرة السابعة ومقرها مركز طما ومقرها شمال محافظة سوهاج، بلغ عدد المقرات الانتخابية بها 79 مقرا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 222 ألفا و467 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 19 مرشحا من بينهم 13 مستقلا و6 عن الأحزاب.

وفى الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وتضم معها قسم جرجا، بلغت المقرات 63 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 271 ألفا و466 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 22 مرشحا من بينهم 17 مستقلا و5 عن الأحزاب .

فى الدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج بلغ عدد المقرات 55 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت بالانتخابات 271 و529 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 21 مرشحا من بينهم 16 مستقلا و5 عن الأحزاب.

وفى الدائرة العاشرة ومقرها مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بلغت المقرات الانتخابية 27 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 97 ألفا 681 ناخبا وناخبة عدد المرشحين 5 جميعهم مستقلين ولا توجد أحزاب .

وفى الدائرة الحادية عشر ومقرها البلينا، بلغ عدد المقرات 51 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 280 ألف و928 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 19 مرشحا من بينهم 12 مستقلا و7 عن الأحزاب .

وفى الدائرة الثانية عشر، بلغ عدد المقرات الانتخابية 57 مقرا انتخابيا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 208 آلاف و582 ناخبا وناخبة وعدد المرشحين 21 مرشحا من بينهم 15 مستقلا و6 عن الأحزاب .

1.6 مليون ناخب يدلون بأصواتهم اليوم بـ843 لجنة لاختيار 14 مرشحا ببنى سويف