بتتعامل مع شخص سيئ الظن؟.. نصائح تريحك من مشاكله أهمها كبر دماغك

التعاملات الشخصية بين الأصدقاء والأزواج والأقارب فن له أصول، فكل منهم لدية شخصية خاصة، ولكل شخص طباع تختلف عن الآخر فمنها السلبى والإيجابى والمميزات والعيوب التى يتميز بها.

نتعرض فى حياتنا للتعامل مع أشخاص يوصفون بسوء الظن، وهذه من أصعب الشخصيات التى يمكن التعامل معها، وهو ما قد يصيب الشخص بشكل مرضى ويعبر عن مرض نفسى، ولذلك يجب التعامل معه بطريقة خاصة.

وحول هذا يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أن الشخص سيئ الظن يعتبر مصابا باضطراب نفسى يطلق علية "الريبة والشك"، وهذا الاضطراب ينتج من الشخص نفسه ويتوقع دائما أن كل المحاطين به يعانون من سوء الظن.

ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن هناك بعض الصفات الشخصية التى يتميز الشخص سيئ الظن ومن أهمها الحذر، اصطياد الأخطاء، عدم الثقة فى الآخرين، كما أنه يتوقع الغدر والخيانة من كل المقربين، ويصف أيضا بالجدال والتحدى والعناد، والتشبث بالرأى، ويسعى دائما للسيطرة، ولا يعترف بأخطائه، ولا يجيد التحدث مع الآخرين فى حياته الشخصية واليومية، ويتصف دائما باستخدامه للعقل بديل عن القلب وهذا يجعله صارما بعض الشىء.

وينصح أخصائى الطب النفسى، بالتعامل بحذر مع الشخصية سيئة الظن أو كما نقول "بالشوكة والسكينة" أى التعامل معه بالعقل والرزانة والسيطرة على انفعالتك، وتجنب الحديث كثيراً أى اكتفى بكلمة واحدة، وأيضا عليك التعامل معه بالصراحة والوضوع وتجنب التعامل بالخبث، وأبتعد عن مجادلته وانتقاده.