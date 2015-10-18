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مرتضى يكشف 3 مواقف مثيرة مع طاهر في مقصورة السوبر

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مرتضى يكشف 3 مواقف مثيرة مع طاهر في مقصورة السوبر مرتضى يكشف 3 مواقف مثيرة مع طاهر في مقصورة السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس ظهوره الأول مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في لقاء السوبر.

للمرة الأولى تقابل مرتضى منصور وجها لوجه مع محمود طاهر بالإمارات في لقاء السوبر.

وتحدث مرتضى منصور عن 3 مواقف مثيرة جمعته بمحمود طاهر في مقصورة ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال مرتضى منصور: "أول ما تقابلت مع طاهر قلت له تعالى سلم مثل ما قال فريد الأطرش".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (كورة كل يوم) "تبادلنا الهزار وأخبرته إني انتصرت عليك في السوبر من ناحية التصوير. فمن إلتقط الصور معي أكثر منه".

وأكمل حديثه قائلا: "ثم حدث موقف من جانب حمادة أنور الذي أراد صنع مشكلة مع جماهير الأهلي ولكني قمت بطرده للخارج. لأننا نمثل ولا يصح صنع مشاكل".

وأتم "بعدها تصدى محمود طاهر لعدد من الجماهير كانت تهتف ضدي. وهذا موقف رائع ومحترم من جانبه".

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