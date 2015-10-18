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صحيفة برتغالية - فيريرا وضع شرطا واحدا للاستمرار مع الزمالك

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صحيفة برتغالية - فيريرا وضع شرطا واحدا للاستمرار مع الزمالك صحيفة برتغالية - فيريرا وضع شرطا واحدا للاستمرار مع الزمالك

أكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد وضع شرطا واحدا من أجل الاستمرار مدربا للفريق.

أزمة كبرى بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وفيريرا عقب الخسارة من الأهلي في السوبر إذ وصف الأول المدير الفني للفريق بالفاشل.

ومن المنتظر أن يجتمع مساء السبت مرتضى منصور بالبرتغالي فيريرا

وأشارت صحيفة ريكورد أن فيريرا وضع شرطا واحدا أمام مرتضى منصور وهو أن يعتذر له أمام الجميع عما بدر منه بعد مباراة السوبر.

كما أكدت أن لاعبي الزمالك قد يضربون عن اللعب في حال إقالة فيريرا كما أن المدرب البرتغالي يحظى بدعم كبير من جماهير النادي.

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