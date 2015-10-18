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أولتراس أهلاوي تعلن حضور أول مران لبيسيرو

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أولتراس أهلاوي تعلن حضور أول مران لبيسيرو أولتراس أهلاوي تعلن حضور أول مران لبيسيرو

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي لحضورها مران الفريق يوم الأحد داخل ملعب مختار التتش.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس في افتتاح مبارياته بالدوري المصري الموسم الجديد.

ويعقد النادي الأهلي صباح يوم الأحد مؤتمرا صحفيا لتقديم البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. على أن يقود أول مران له مع الفريق في تمام الرابعة يوم الأحد.

ونشر أولتراس أهلاوي على صفحته الرسمية ليؤكد حضوره المران الذي سيكون هو الأول لبيسيرو مع المارد الأحمر.

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فيديو اليوم السابع