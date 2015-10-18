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عاشور: كهربا فعل مثل ما فعله رمضان صبحي ولكن

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عاشور: كهربا فعل مثل ما فعله رمضان صبحي ولكن عاشور: كهربا فعل مثل ما فعله رمضان صبحي ولكن

"كهربا وقف على الكرة أيضا في لقاء النجم الساحلي" .. هكذا بدأ حسام عاشور لاعب النادي الأهلي حديثه عن رمضان صبحي وواقعة لقاء السوبر.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

وقال حسام عاشور عن الأزمة التي حدثت في السوبر: "رمضان صبحي يعلم أنه ارتكب خطأ وعنفنا اللاعب لذلك".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (كورة كل يوم) "كهربا وقف من قبل على الكرة في لقاء النجم الساحلي ولكن كل المنافس قريب منه فلم تظهر اللقطة بوضوح عكس رمضان صبحي الذي كان وحيدا في وسط الملعب".

وأكمل حديثه قائلا: "تدخل حازم إمام زاد من الأزمة وكذلك مع دخول الجهاز الفني للزمالك والجهاز الفني للأهلي".

وأتم "لم أكن أتشاجر كنت أحاول تهدئه الأمور".

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فيديو اليوم السابع