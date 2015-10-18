عاشور يختار.. أصعب خصم واجهه في حياته ' لاعب حريف اوي '

بعدما واجه عمالقة بمهارة حازم إمام وشيكابالا، بعدما لعب حتى مباريات أوروبية أمام برشلونة بنجوم بحجم رونالدينيو وميسي. من هو الخصم الذي يجد حسام عاشور صعوبة في إيقافه؟

سألت قناة النهار للرياضة هذا السؤال لمسمار وسط الملعب في النادي الأهلي.

وأجاب عاشور على السؤال "في الحقيقة عمر جمال حين كان يلعب في الإسماعيلي".

وتابع "كانت رقابته صعبة للغاية. مهارته كبيرة جدا".

وأضاف "هناك لقطة لا أنساها أمامه. حاولت انتزاع الكرة منه، فجأة وجدت الكرة تمر من فوقي وسددها على الطائر لترتد من العارضة في مظهر جمالي رائع".