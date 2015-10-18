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بالفيديو - أحمد فتحي يختار المركز المفضل له في الملعب .. ' مفاجأة '

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بالفيديو - أحمد فتحي يختار المركز المفضل له في الملعب .. ' مفاجأة ' بالفيديو - أحمد فتحي يختار المركز المفضل له في الملعب .. ' مفاجأة '

ما هو المركز الذي يُفضل أحمد فتحي المشاركة به داخل الملعب؟ سؤال يُجيب عنه فتحي العائد إلى القلعة الحمراء من جديد.

أحمد فتحي رفع مع الأهلي أول ألقابه في ولايته الجديدة بعد العودة من قطر. الأهلي يفوز على الزمالك في السوبر المصري.

وشارك فتحي في اللقاء منذ البداية كظهير أيمن مثل ما كان يظهر في أغلب مبارياته مع الأهلي.

وعن مركزه المفضل في الملعب قال فتحي: "أُفضل اللعب في وسط الملعب عن اللعب كظهير".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (كورة كل يوم) "على الرغم من كون الجميع يرى إني أفضل في مركز الظهير إلا أني أحب اللعب في وسط الملعب أكثر".

وأتم "في السابق كنت أعاني من اللعب كظهير ولكن الآن الأمر أصبح عاديا وتعودت على ذلك".

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فيديو اليوم السابع

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