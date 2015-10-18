الزمالك: فيريرا باق حتى إشعار أخر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على خدمات جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا للفريق الأبيض حتى إشعار أخر.

وجاء قرار مجلس الإدارة بتأجيل مناقشة مستقبل فيريرا حتى الاجتماع المقبل يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قرر استمرار المدرب.

وصرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة النهار للرياضة "ما حدث هو تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بكامل هيئته".

وتابع "ما حدث فقط هو مناقشة بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني لأن الظروف قاسية جدا كما تعلمون. ولا أحد يتحمل خسارة بطولة".

وجاء هذا الحديث في سياق خسارة الزمالك لكأس السوبر أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بالإمارات.