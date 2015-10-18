خبر في الجول – تعرف على عقوبات الزمالك ضد كهربا وحازم إمام ومحمد إبراهيم

عاقب مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبه حازم إمام قائد الفريق بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها مصريا.

وجاء ذلك بعدما اقتحم إمام ملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي وهو خارج القائمة للإصابة.

اقتحم إمام الملعب بعدما استعرض رمضان صبحي مهارته بدون محاولة مراوغة أحد لاعبي الزمالك، ما اعتبره جمهور الفريق الأبيض استهزاء بهم.

واعتدى إمام على لاعبي الأهلي قبل أن تنجح مساعي تهدئة الأمور وتستمر المباراة ليفوز الفريق الأحمر بالسوبر بنتيجة 3-2.

كهربا

في الإطار ذاته عاقب مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

كهربا أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها في المباراة رغم أن الجهاز الفني وضع اسم محمد إبراهيم كمتخصص تنفيذ تلك الكرات.

وغرم الزمالك محمد إبراهيم 150 ألف جنيه لأنه ترك الكرة لكهربا عكس التعليمات القادمة من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

كذلك خصم الزمالك راتب شهر من حمادة أنور المدير الإداري للفريق بعد طرده خلال المباراة.